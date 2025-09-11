Эксперт Цуй: ЕС станет колонией США если введет пошлины против КНР и Индии

Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований сообщил, что подобное решение способно увеличить зависимость Брюсселя от Вашингтона в сферах торговли, промышленности и технологий

ШАНХАЙ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Евросоюз еще больше углубит свою зависимость от Соединенных Штатов, если введет санкции и пошлины против Китая и Индии за покупку российских энергоресурсов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.

"Если Европа последует примеру США и введет вторичные санкции, то она не только нанесет дополнительный ущерб экономическому сотрудничеству с Китаем, а также политическому доверию между КНР и ЕС, но и потеряет возможность расширения на индийский рынок через соглашение о свободной торговле", - отметил профессор. Подобный шаг будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной цели Европы - освободиться от многосторонней зависимости от США, добавил он.

"Самая большая расплата, которая ожидает ЕС, заключается в том, что, продолжая полагаться на Вашингтон в вопросах безопасности, Европа превратится в экономическую колонию США в сферах торговли, промышленности и технологий", - сказал эксперт.

По словам Цуй Хунцзяня, администрации американского президента Дональда Трампа, которая претендует на роль лидера в политическом процессе урегулирования украинского кризиса, не желает платить за это цену, подталкивая Евросоюз к экономическому противостоянию с Китаем и Индией. Если ЕС добровольно подчинится давлению США, то это не только еще больше ослабит его автономию, но и нанесет ущерб его торгово-экономическим отношениям с Индией и Китаем, сказал профессор.

"Я не верю, что Европа будет по-настоящему реализовывать намерения США, если только нынешние лидеры ЕС совсем не утратят элементарной способности суждения, - сказал он. - Даже если Евросоюз потеряет рассудок и введет пошлины против Китая и Индии, это явно не поможет разрешить украинский кризис". Цуй Хунцзянь указал, что торгово-экономические отношения между Китаем, Россией и Индией не ограничиваются энергетическим сектором и "цель парализовать российскую экономику посредством вторичных санкций против Китая и Индии нереалистична". Пекин и Нью-Дели не поддадутся давлению санкций и, вероятно, примут контрмеры, добавил он.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против КНР и третьих стран за покупку российской нефти и газа. Кроме того, по сведениям источников издания, президент США Дональд Трамп призвал ЕС увеличить на 100% пошлины в отношении Китая и Индии для усиления давления на Россию с целью урегулирования украинского конфликта.