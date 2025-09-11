Джонсон: законодатели США просят усилить меры безопасности после убийства Кирка

Спикер Палаты представителей Конгресса сообщил: "в серьезные времена требуется принимать серьезные меры"

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Многие законодатели США предлагают усилить меры по обеспечению их безопасности после убийства американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка в штате Юта. Об этом сообщил в среду спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

"Многие из них переживают. Они общественные деятели, они всегда и всюду на виду. У нас действуют отличные меры по обеспечению безопасности членов Конгресса, но многие хотят их усиления", - сказал он в интервью телекомпании CNN.

Джонсон изучает поступившие от законодателей запросы, отметив, что "в серьезные времена требуется принимать серьезные меры".

Как сообщали СМИ, в Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в городе Орем (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, являвшийся сторонником Трампа, в частности, неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье Кирка.