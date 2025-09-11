Действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский сказал, что Владимир Зеленский завел страну в тупик

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Зеленский завел ситуацию в тупик, пока он у власти, конфликт не разрешить.Такое мнение в беседе с ТАСС выразил боец MMA, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский.

"Он (Владимир Зеленский - прим. ТАСС) изначально сделал выбор, который завел страну в тупик. Вел бы переговоры, сохранил бы страну от разрушения, а он выбрал путь эскалации. Россия всегда говорила о необходимости мира, об взаимоуважении и интересах всех сторон. Но пока в Киеве сидят такие, как Зеленский, это невозможно", - поделился Рындовский.

Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. С тех пор в стране так и не проводились выборы президента. При этом сам Зеленский заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Он пояснял, что действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров.