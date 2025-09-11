На территории незаконного прииска были обнаружены и конфискованы экскаваторы, бульдозер и дробильные установки

АСТАНА, 11 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали 19 иностранцев и 2 граждан Казахстана за незаконную добычу золота и других драгоценных металлов в Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщило МВД республики.

По данным ведомства, на территории незаконного прииска были обнаружены и конфискованы экскаваторы, бульдозер и дробильные установки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

МВД не уточняет гражданство 19 задержанных. Восточно-Казахстанская область граничит с Россией и Китаем.

Наблюдение за прииском велось с дрона.