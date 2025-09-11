Американский лидер предложил им обучать граждан США

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп приостановил депортацию южнокорейских рабочих, участвовавших в строительстве завода Hyundai и LG в штате Джорджия, предложив им остаться для обучения американцев. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на южнокорейских чиновников.

Американский лидер "подчеркнул, что задержанные южнокорейские граждане являются квалифицированными рабочими, и предложил им либо остаться в США для участия в обучении американских рабочих, либо вернуться в Республику Корея, в зависимости от позиции Сеула", приводит издание слова южнокорейского официального представителя.

По его сведениям, "многие из задержанных были истощены и находились в шоке, и [министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён] рекомендовал им вначале вернуться в Южную Корею, а затем при необходимости получить разрешение для возвращения на работу". Изначально рабочие должны были вылететь в Сеул 10 сентября. Теперь, как ожидается, чартерный рейс с 330 рабочими вылетит из Атланты в южнокорейскую столицу в четверг. В числе тех, кто должен находиться на борту, 316 граждан Республики Корея, 10 граждан КНР, три гражданина Японии и один гражданин Индонезии.

Трамп на фоне задержания южнокорейских рабочих призвал иностранные компании соблюдать миграционное законодательство. Он также подчеркнул, что привлекающие квалифицированных иностранных специалистов зарубежные компании должны нанимать и обучать американских рабочих.

Ранее американские власти задержали 457 человек на строительной площадке завода по производству аккумуляторов для электромобилей южнокорейских компаний Hyundai Motor Group и LG Energy Solution в Джорджии. Более 300 из них являются гражданами Республики Корея. Они подозреваются в нарушении миграционного законодательства. Позже власти Республики Корея договорились с США о возвращении на родину задержанных южнокорейских рабочих.

Агентство Yonhap отмечало, что большинство южнокорейских граждан приехали в США по деловой визе B1 или в соответствии с безвизовым режимом ESTA для непродолжительных поездок. Американские власти заявили, что задержанные работали на территории страны без соответствующего разрешения.