Личные данные ребенка внесли за якобы покушение на территориальную целостность и суверенитет страны и "сознательное нарушение государственной границы"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пятилетний ребенок из России попал в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Личные данные ребенка, родившегося в мае 2020 года, внесены в базу 11 сентября за якобы покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины и "сознательное нарушение государственной границы".

11 сентября по этим же "обвинениям" в базу внесли еще нескольких 11-летних детей.

На "Миротворце" не в первый раз появляются личные данные детей. Ранее в базу сайта уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 4 до 17 лет. В 2021 году в базу экстремистского сайта была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка якобы "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка". Письмо Савенковой перенаправило в офис генсекретаря постпредства России при ООН. Позднее в ООН сообщили ТАСС, что не будут комментировать его содержание.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.