Каллас: ЕС не может остановить происходящее в Газе из-за поддержки США Израиля

МАДРИД, 11 сентября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европа не может остановить происходящее в секторе Газа, поскольку США поддерживают Израиль.

Как сказала глава дипломатии Евросоюза в беседе с группой СМИ, в том числе агентством EFE, сообщество стало активным игроком на международной арене в защите прав палестинцев. При этом она заявила, что разделяет разочарование, "потому что этого недостаточно". "Ситуация продолжается, и мы не можем ее остановить, потому что, как вы знаете, США решительно поддерживают израильское правительство и его действия", - отметила Каллас.

Она также выразила мнение, что сделала гораздо больше для прекращения конфликта, чем ее предшественник Жозеп Боррель.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в ЕС, представила ряд мер в отношении Израиля. Среди прочего ЕК намерена ограничить взаимодействие с еврейским государством и ввести санкции против членов его правительства.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром радикального палестинского движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.