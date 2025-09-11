Запрет будет действовать с 11 сентября 01:00 мск до 10 декабря 02:59 мск

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Польское агентство воздушного транспорта ввело ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной до 9 декабря.

"По запросу Оперативного командования вооруженных сил с 10.09.2025, с 22:00 UTC (01:00 мск 11 сентября - прим. ТАСС), до 23:59 UTC 09.12.2025 (02:59 мск 10 декабря - прим. ТАСС) будет введено ограничение воздушного движения в восточной части Польши в виде ограниченной зоны EP R129 (зона вдоль границы с Белоруссией и Украиной - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Ограничение на касается военных летательных аппаратов, уточняет агентство. Вводится также полный запрет на полеты гражданских беспилотников в этой зоне.