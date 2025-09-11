Владимир Воронин отметил, что молдавское руководство лишило страну единственного выхода к Черному морю

КИШИНЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и правительство ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС) лишили страну единственного выхода к Черному морю, продав Румынии порт Джурджулешты на Дунае, заявил бывший президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин, правительство которого построило этот терминал.

"Режим одним росчерком пера лишил Молдавию выхода к морю, продав морской порт Джурджулешты, построенный ценой неимоверных усилий при власти Партии коммунистов. И это страшный удар по экономической безопасности страны, а также по национальной мечте молдаван вернуть Молдавии выход к морю. Ни у кого не вызвало ни малейшего удивления и возмущения то, что этот без преувеличения стратегический объект был продан Румынии. Нынешняя уходящая в политическое небытие власть ПДС напоследок совершила, пожалуй, самую крупную свою подлость", - говорится в заявлении лидера коммунистов, которое размещено на сайте партии. Он напомнил, что молдавское государство построило порт исключительно за бюджетные средства, к нему были проведены автомобильное шоссе и железная дорога.

Воронин считает, что задолженность перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), на основании которой осуществляется сделка, была создана искусственно, а адресат продажи согласован заранее. "Никаких заемных денег при возведении этого объекта не использовалось. Ни Европейский банк реконструкции и развития, ни коммерческие банки, ни международные фонды в финансировании работ участия не принимали. Каким же образом вдруг образовался долг перед ЕБРР, да еще и настолько обширный, что объект принципиальной и стратегической важности перешел в собственность банка?" - задался он вопросом.

"Санду и подведомственная ей криминально-политическая группировка проводили политику "ползучего" унионизма. С их подачи в руках у Бухареста оказалась газотранспортная система Молдовы, электроэнергетическая генерация, водо- и газоснабжение. Теперь вот еще и порт", - подчеркнул лидер коммунистов.

Выход к морю

Порт Джурджулешты расположен в 133 км от Черного моря на слиянии рек Прут и Дунай. Он был построен в 2006 году, после того как Молдавия добилась передачи Украиной 430 м береговой полосы взамен участка автомобильной дороги у приграничного села Паланка. В порту есть нефтяной терминал с парком хранения на 63 тыс. тонн, два зерновых терминала, терминал для прочих грузов и бизнес-парк. В 2021 году Европейский банк реконструкции и развития выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла портом.

Инициативу перепродажи порта подвергли критике и другие оппозиционные партии, потребовав его возвращения в собственность государства. Ранее Воронин рассказал, что при строительстве порта Кишинев сталкивался с противодействием со стороны Румынии и Украины. По его словам, эти страны обещали Молдавии льготные условия доставки грузов через свои порты, если республика откажется от строительства собственной гавани.