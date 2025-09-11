Эксперт Шеслер: поддержка Украины со стороны ЕС доказывает существование фашизма

Европейский фашизм носит особенный характер, отметила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Существование европейского фашизма стало очевидным после того, как Европа начала поддержку Украины. Такое мнение высказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в ходе видеоконференции на Международном антифашистском форуме, приуроченного к Международному дню памяти жертв фашизма.

"Европейский фашизм сегодня носит особенный характер, он такой лицемерный, такой благостный, прикрывается какими-то либеральными лозунгами, толерантностью по отношению к движению ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России), мигрантам и т. д. На самом деле под этой маской кроется откровенное мурло человеконенавистнической идеологии. Это становится очевидным на примере того, как Европа поддерживает украинский фашизм, потому что украинский фашизм ничем не маскируется. Он откровенный. Там ходят с фашистскими символами, знаками, герои ВСУ украшены свастиками, волчьими крюками и так далее. И Европа при этом молчит и, наоборот, прославляет украинских фашистов", - сказала она.

Кроме того, на тему европейского фашизма высказалась нидерландский журналист, общественный деятель Соня ван ден Энде. "Евросоюз поддерживает на Украине нацистские объединения, такие как батальон "Азов" (запрещен в РФ), фашистскую партию "Свобода" (запрещена в РФ) и другие. Пленные бойцы "Азова" в Мариуполе демонстрировали татуировки с фашистскими символами, у них находили нацистскую литературу, фотографии. Отмечу, что Балтийские страны - Латвия, Литва, Эстония - самые фашистские страны в Европе. Они никогда не расстанутся с фашистским прошлым", - сказала журналист.

Она подчеркнула, что ситуация с фашизмом в Европе ежедневно ухудшается, от чего страдает большое количество людей.

9-10 сентября в Москве проходит Международный антифашистский форум, посвященный 80-й годовщине Великой Победы и приуроченный к Международному дню памяти жертв фашизма. 10 сентября, во второй день работы форума, прошла Международная видеоконференция с прямым включением представителей ряда зарубежных государств. 11 сентября участники форума возложат венки и цветы к мемориальному комплексу "Трагедия народов" на Поклонной горе и проведут памятные мероприятия.