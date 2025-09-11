В Ереване сообщили, что Пашинян посетит Москву и планирует встретиться с Путиным

Визит премьер-министра не может состояться без встречи с российским лидером, подчеркнул спикер парламента Армении Ален Симонян

ЕРЕВАН, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие дни посетит РФ и планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом на брифинге заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Думаю, руководитель государства не поехал бы в Москву, если бы такая встреча не была запланирована (встреча с президентом РФ - прим. ТАСС). Визит главы государства, будь он официальным или рабочим, не может состояться без такой встречи", - ответил Симонян на вопрос журналиста.