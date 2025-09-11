В шведской правительственной канцелярии отметили, что Стокгольм сотрудничает с теми странами, "где есть возможность достичь хороших и устойчивых результатов"

СТОКГОЛЬМ, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло решения о постепенном сворачивании экономической помощи Мьянме. Это делается, чтобы в свою очередь нарастить ее Украине, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

В сообщении утверждается, что "с приходом к власти в Мьянме военной хунты предпосылки для сотрудничества в целях развития с этой страной ухудшились". В этой области Швеция же взаимодействует с теми странами, "где есть возможность достичь хороших и устойчивых результатов".

"Этим решением правительство продолжает работу по постепенному отказу от ряда стратегий, чтобы создать возможности для еще более активной поддержки Украины", - прокомментировал министр внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Беньямин Дуса.

Стратегия сотрудничества в целях развития с Мьянмой рассчитана на период 2024-2026 годов. Согласно решению шведского правительства, оно должно быть прекращено не позднее 30 июня 2026 года. Бюджет Совета по международному сотрудничеству в целях развития для Мьянмы на 2025 год составил 175 млн крон ($18,7 млн) и 140 млн крон ($15 млн) на 2026 год.

В пресс-релизе отмечается, что решение о сворачивании экономической помощи Мьянме было принято в контексте реструктуризации шведской экономической помощи и в соответствии с решением правительства о приоритетном увеличении поддержки Украины в гуманитарной области.