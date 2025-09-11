Замглавы МИД республики при этом отметил, что отношения с Москвой находятся "практически на нулевом уровне"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Польские власти не собираются закрывать посольство РФ в Варшаве и считают такую меру контрпродуктивной, несмотря на "нулевой уровень" отношений между двумя странами. Об этом заявил замглавы МИД Польши Марчин Босацкий в эфире телеканала TVP Info.

"Это (имеется в виду закрытие посольства РФ - прим. ТАСС) было бы контрпродуктивно по разным причинам, в том числе для наших интересов. Однако с 2022 года эти отношения находятся практически на нулевом уровне", - сказал Босацкий, отвечая на вопрос ведущего телеканала, необходимо ли закрыть российскую дипмиссию в Варшаве и выслать из страны посла РФ.

После начала на Украине специальной военной операции РФ участились случаи высылки российских дипломатов польскими властями (РФ в основном отвечала зеркально). С февраля 2022 года Польша и Россия высылали сотрудников дипмиссий и торговых представительств друг друга около 10 раз. Так, из Польши было выдворено примерно 80 российских дипломатов (в т. ч. 45 человек в марте 2022 года), из России - более 70 польских. Кроме того, в 2022-2023 годах польские власти заняли несколько зданий в Варшаве, являющихся российской дипломатической собственностью: жилой комплекс, базу отдыха под Варшавой и школу при российском посольстве, а также заморозили счета дипмиссии. В октябре 2024 года и в мае 2025-го Варшава, ссылаясь на бездоказательные обвинения в диверсиях, закрыла российские генконсульства в Познани и Кракове, МИД РФ зеркально ответил закрытием польских консульств в Санкт-Петербурге и Калининграде.