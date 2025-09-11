Трехчасовая акция затронула транспорт, больницы и школы

НИКОСИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Трехчасовая общенациональная забастовка, которая затрагивает работу государственных и частных предприятий, началась в Республике Кипр в 11:00 по местному времени (совпадает с мск) в четверг. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

К акции протеста, которая завершится в 14:00, присоединились многие сотрудники транспортной отрасли, образовательных и медицинских учреждений. Ранее компания Hermes Airports, являющаяся оператором международных воздушных гаваней в Ларнаке и Пафосе, сообщила, что в обоих аэропортах в указанный промежуток будут отменены 4 и задержаны более 50 авиарейсов, что повлияет на планы 15 тыс. пассажиров. Последним рекомендовано связываться со своими авиакомпаниями и турагентами, чтобы узнать актуальную информацию о рейсах.

Управление общественного транспорта Кипра предупредило о существенных сбоях в работе автобусной сети и не предоставило никаких гарантий осуществления плановых перевозок пассажиров в часы акции протеста. Государственные центры оказания услуг населению также закрыли свои двери на указанные три часа и перестали принимать телефонные звонки. Больницы острова остаются открытыми, однако в привычном режиме в них функционируют только отделения неотложной помощи, а плановые хирургические операции отложены до 14:00. В 11:00 перестали работать образовательные учреждения, но с 14:00 на острове заработают школы продленного дня, при этом традиционные обеды для учащихся предоставляться не будут.

Бастующие принимают участие в митингах, организованных по всей стране. Самый массовый из них проходит в Никосии у здания министерства финансов.

Причиной, заставившей кипрские профсоюзы прибегнуть к забастовке, стал срыв переговоров, которые они вели с организациями работодателей, о восстановлении полноценного действия системы автоматической индексации (CoLA), то есть де-факто пособия на увеличение стоимости жизни, напрямую зависящее от показателей роста индекса потребительских цен. Корректировка данной надбавки в сторону ее уменьшения стала частью правительственных реформ по модернизации системы CoLA, а любые реформы, как заметил президент Республики Кипр и глава правительства острова Никос Христодулидис, "неизбежно вызывают ответную реакцию".

Левые политические партии полностью солидарны с требованиями тред-юнионов, однако предпринимательское сообщество относится к ним скептически. Так, Кипрская федерация работодателей и промышленников считает, что CoLA способствует росту инфляции и непропорционально влияет на производственные издержки. Свое сожаление по поводу акции протеста также выразила Кипрская торгово-промышленная палата.