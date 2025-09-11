Мустафа Сулейман заявил, что технологии нужны, чтобы служить людям, а не обладать собственной волей, мотивацией и независимыми желаниями

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) не должен претендовать на собственные права и желания, считает руководитель подразделения корпорации Microsoft, ответственного за разработку ИИ, Мустафа Сулейман. Такое мнение он высказал в интервью американскому журналу Wired.

"Технологии нужны, чтобы служить нам, а не обладать собственной волей, мотивацией и независимыми желаниями. Эти технологии [искусственного интеллекта] должны работать на человека", - сказал он.

По его словам, если не взять ситуацию под контроль, то вскоре появятся люди, которые начнут бороться за права ИИ. Он призвал к выработке четких стандартов поведения искусственного интеллекта и механизмов защиты от нежелательного поведения. Сулейман подчеркнул, что сейчас ИИ не обладает собственным сознанием, но многие люди по ошибке могут приписывать ему человеческие качества.

Он сравнил потенциал технологии искусственного интеллекта с "ядерным оружием, электричеством и огнем" и добавил, что бесконтрольное развитие ИИ может привести к "хаотическим последствиям".