Дело носит политический подтекст, сообщил адвокат Гонсало Бойе

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Иностранные адвокаты главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул заявили об очевидном желании руководства Молдавии подчинить регион, который не поддерживает политику Кишинева. Об этом сообщили ТАСС адвокаты Гонсало Бойе и Уильям Жюлье, которые были привлечены к процессу после обвинений в отсутствии объективного судебного процесса в Молдавии.

"За атаками на Гуцул стоит цель оказать давление на жителей Гагаузии. <…> Дело носит политический подтекст. Это очевидно. Конфликт между центральными властями и регионом тянется давно и преследованиям подвергались другие руководители Гагаузии. Кишинев пытается всячески ограничить полномочия автономии и подчинить этот регион", - сказал Бойе.

"Мы защищаем не только ее [Гуцул]. Мы защищаем права всех тех, кто проголосовал за нее. Но это не политическая защита, не следует путать. Мы защищаем политические права людей <...> в рамках верховенства закона", - подчеркнул Бойе. Как отметил Жюлье, ряд членов правительства и президент Молдавии Майя Санду нарушали законы и конституционные права граждан страны в рамках этого конфликта.

Суд над Гуцул состоялся 5 августа. Ее признали виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор" и приговорили к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора. Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Политик категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Ее адвокаты обвинили в предвзятом отношении к Гуцул судью первой инстанции и опротестовали приговор в Апелляционной палате Кишинева.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики пытались объявить выборы незаконными. Однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Бывшая глава автономии и руководитель партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах назвала санкции против Гуцул местью со стороны действующих молдавских властей за отсутствие поддержки на президентских и парламентских выборах.