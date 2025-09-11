Решение было принято американским лидером Дональдом Трампом, указал представитель президента США Джон Коул

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Представитель президента США Джон Коул на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил, что Вашингтон снял санкции с авиакомпании "Белавиа". Об этом сообщило агентство БелТА.

Коул рассказал, что провел встречу с президентом США, и это официальное заявление.

"Это решение было принято президентом, который сказал: «Сделайте это немедленно»", - указал представитель американского лидера.

По словам Коула, в работе по снятию рестрикций участвуют Госдепартамент, министерства торговли, финансов и другие ведомства.