Снятие санкций с "Белавиа" - это только начало, указал представитель американского президента Джон Коул на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Представитель президента США Джон Коул на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты Америки очень хотят нормализовать отношения с Белоруссией. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Мы очень хотим нормализовать наши двусторонние отношения между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами и готовы сделать все для того, чтобы эта нормализация произошла. Снятие санкций (в отношении авиакомпании "Белавиа" - прим. ТАСС), о котором мы сейчас на этой встрече объявили, - это только начало", - сказал Коул.

"И если мы придем к правильным решениям в ходе нашего обсуждения, нашей встречи, по остальным лицам, которые удерживаются (заключенным, в отношении которых обсуждалась "глобальная сделка"), я думаю, что мы сможем достичь очень многого на пути нормализации", - подчеркнул представитель президента США.