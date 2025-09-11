Глава кувейтского МИД Абдалла аль-Яхья подтвердил "приверженность арабских стран Персидского залива диалогу для решения любых конфликтов на региональной и международной аренах"

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) рассматривает прошедшую на Аляске встречу между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в качестве позитивного шага на пути к урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел Кувейта Абдалла аль-Яхья в качестве представителя страны - действующего председателя ССАГПЗ.

"Мы приветствовали саммит на Аляске, который стал позитивным шагом в урегулировании российско-украинского кризиса посредством диалога, политическим путем", - отметил аль-Яхья в ходе пленарного заседания Стратегического диалога Россия - ССАГПЗ. Глава кувейтского МИД от имени государств - членов Совета подтвердил "приверженность арабских стран Персидского залива диалогу для решения любых конфликтов на региональной и международной аренах".