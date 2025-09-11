Создается впечатление, что кто-то намеренно затягивает процесс, отметил адвокат Гонсало Бойе

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Правоохранители Молдавии препятствуют иностранным адвокатам Гонсало Бойе и Уильяму Жюлье ознакомиться с условиями содержания главы Гагаузии Евгении Гуцул в СИЗО.

"Мы до сих пор не можем посетить ее, ждем разрешения. <…> Гонсало имеет опыт работы с клиентами по всему миру, и обычно получение разрешения для адвокатов в ЕС или за его пределами не занимает недели. Создается впечатление, что кто-то намеренно затягивает процесс", - сказал Бойе на пресс-конференции. По его словам, с молдавской стороны выдвигают такие "экзотические" требования, как предоставить университетский диплом и другие.

Тюрьма, где содержится глава Гагаузии и ее соратники, была построена 150 лет назад и известна по международным отчетам бесчеловечными условиями содержания заключенных. За месяц содержания под стражей Гуцул только один раз разрешили встретиться с мужем и детьми, одному из которых всего три года.

Суд над Гуцул состоялся 5 августа. Ее признали виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор" и приговорили к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора. Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Политик категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Ее адвокаты обвинили в предвзятом отношении судью первой инстанции и опротестовали приговор в Апелляционной палате Кишинева.