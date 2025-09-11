Адвокат Гонсало Бойе напомнил, что в ходе рассмотрения дела Пучдемона один из судей заявил, что якобы существовал план отправить 10 тыс. российских солдат в Каталонию

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Европейские адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул указали на схожесть ее дела с судебным преследованием главы Каталонии Карлеса Пучдемона, которого обвиняли в мятеже и коррупции, а также в поддержке со стороны России.

"Говорили, что в движении за независимость Каталонии действовала какая-то российская сеть, некая структура России. Но на деле все было совсем иначе. Это было изобретение двух журналистов, одного судьи и одного бизнесмена. Именно так они это и "подсчитали" - по чьему-то заказу, по чьему - неизвестно. И здесь мы видим то же самое", - сказал на пресс-конференции в Париже один из адвокатов Гонсало Бойе, который в прошлом защищал экс-главу Каталонии в суде.

Он напомнил, что в ходе рассмотрения дела Пучдемона один из судей заявил, что якобы существовал план отправить 10 000 российских солдат в Каталонию. "И этого судью никто не отстранил. Только за подобные высказывания кого-то следовало бы лишить должности", - подчеркнул он.

"И здесь мы видим то же самое. Они утверждают, что за Евгенией стоят русские. Всегда один и тот же сценарий", - заключил юрист.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии с 2016 по 2017 год. Под его руководством в регионе 1 октября 2017 года состоялся сепаратистский референдум, который Мадрид изначально называл незаконным. Вскоре он бежал из Испании в Бельгию, где находится в настоящее время.

Дело Гуцул

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Гуцул категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Ее адвокаты обвинили в предвзятом отношении к Гуцул судью первой инстанции и опротестовали приговор в Апелляционной палате Кишинева.

Спустя два дня Народное собрание (парламент) и Исполнительный комитет Гагаузии опубликовали совместную резолюцию, в которой назвали преследование Гуцул правоохранительными органами Молдавии попыткой "ликвидации реальной автономии региона и подавления воли его населения".

Конфликт с властями Молдавии

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики попытались объявить выборы незаконными. Солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя.

При этом президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Бывшая глава автономии и руководитель партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах назвала санкции против Гуцул местью со стороны действующих молдавских властей за отсутствие поддержки на президентских и парламентских выборах.