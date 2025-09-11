Джон Коул также уверен, что будет удовлетворен результатами встречи и президент США Дональд Трамп

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Представитель президента США Джон Коул по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко рассказал, что "очень удовлетворен" результатами переговоров и выразил уверенность, что американский лидер Дональд Трамп разделит его точку зрения. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

"Очень удовлетворен. Точно так же, я уверен, будет удовлетворен результатами нашей встречи президент Трамп после того, как я ему доложу об этих результатах", - сказал Коул журналистам.