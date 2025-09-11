На встрече представитель президента США Джон Коул передал главе Белоруссии письмо от американского лидера и его жены с теплыми поздравлениями и пожеланиями

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителем президента США Джоном Коулом выразил благодарность американскому президенту Дональду Трампу за его послание и подчеркнул, что "умеет читать между строк". Об этом сообщило агентство БелТА.

"Прежде всего я прошу передать Дональду и первой леди США [благодарность] за те поздравления, которые они направили в мой адрес, и пожелания. Мы понимаем, умеем читать между строк. Мы очень ценим это послание Дональда Трампа", - сказал Лукашенко.

На встрече Коул передал президенту Белоруссии письмо от Трампа и его жены с теплыми поздравлениями и пожеланиями.