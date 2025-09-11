Представитель ЕК Паула Пинью подтвердила, что в данном случае речь идет о новой схеме максимизации прибыли от активов РФ и передачи ее на нужды Украины

БРЮССЕЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) подтвердила, что так называемый репарационный кредит для Украины будет финансироваться за счет нового механизма максимизации прибыли от замороженных на Западе российских активов. Об этом заявила представитель ЕК Паула Пинью.

Ее попросили пояснить, каким образом ЕС планирует финансировать этот кредит, если все доходы, получаемые от замороженных активов РФ, уходят на согласованную странами Группы семи (G7) программу экстренного кредитования ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine). Пинью подтвердила, что в данном случае речь идет о новой схеме максимизации прибыли от активов РФ и передачи ее на нужды Украины. "Председатель [Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен] имела в виду новый механизм финансирования военных устремлений Украины на основе замороженных российских активов. Мы все еще говорим о замороженных российских активах, в частности остатках денежных средств, связанных с этими активами. Это новый взгляд на ситуацию и на то, как мы можем оптимизировать, максимизировать доходы, остаток денежных средств, получаемых от этих активов", - сказала Пинью.

10 сентября фон дер Ляйен заявила, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине в виде "репараций". При этом фактически глава Еврокомиссии описала механизм скрытой экспроприации российских суверенных активов, известный в Брюсселе как схема "кредитного замещения". Она имела в виду, что реальные активы негласно передаются Украине, при этом в медиа будут публиковаться утверждения, что эти деньги якобы остаются замороженными. Мировые финансовые рынки Брюссель намерен успокаивать заверениями, что эти деньги выданы в виде кредитов, которые Украина в далеком будущем выплатит, и таким образом деньги будут возвращены.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более 200 млрд евро - блокирована на площадке депозитария Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, в частности, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Он отметил, что уже во многих странах мира создаются альянсы, которые пытаются реализовать собственные планы экономического развития в рамках отдельных регионов. При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Москва намерена организовать юридическое преследование причастных к этому.