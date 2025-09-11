Лукашенко: Польша нагнетает обстановку в связи с ситуацией с БПЛА

Минск заранее проинформировал Варшаву о дронах, отметил белорусский лидер

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Польские власти, "как дикари", нагнетают обстановку в связи с ситуацией с БПЛА на ровном месте, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили эти беспилотники. Но несколько осталось. Мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу. Что в результате получили? Как дикари, нагнетают обстановку на ровном месте", - рассказал белорусский лидер на встрече с представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".