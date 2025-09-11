Лукашенко: Минск не хочет конфликтов и закрытия границ, но готов реагировать

Президент Белоруссии прокомментировал отношения с Польшей

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Белоруссия не хочет конфликтов и закрытия границы с Польшей, но будет вынужден реагировать, если ее поставят перед фактом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с постпредом при ООН Валентином Рыбаковым. Видео встречи публикует Telegram-канал "Пул первого".

"Я уже тысячу раз предупреждал: мы не хотим никаких войн и конфликтов, не хотим закрытия границ, но если нас будут ставить перед фактом, вынуждены будем реагировать", - сказал он, комментируя отношения с Польшей.

"Я понимаю, что поляки - люди умные, они не допустят всякого рода шараханий Туска, Навроцкого, Дуды", - добавил Лукашенко.