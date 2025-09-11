Владимир Зеленский считает, что, в частности, действий авиации альянса в воздушном пространстве Украины недостаточно

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Современная западная ПВО, в том числе непосредственные действия авиации НАТО в воздушном пространстве над Украиной, не смогут обеспечить ее эффективной защиты, признал Владимир Зеленский.

"То, что мы предлагали два года назад - сбивайте самолетами дроны над нами, - уже так не сработает. Это нужно как элемент. Он усилит щит над западной частью Украины и над Польшей. Но это элемент. Этого недостаточно", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом.

"Использовать такие системы, как Patriot, или другие системы, не столь дорогостоящие, но у которых ракеты также будут стоить $200-300 млн, применять ракеты с самолетов стоимостью $1 млн - это не тот путь. В общем понимании того, как бороться, - это не тот путь", - добавил он.