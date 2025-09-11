Словакия не поддержит принятие нового пакета санкций также до тех пор, пока Еврокомиссия не представит удовлетворяющие республику предложения по стоимости электроэнергии в Европе

БРАТИСЛАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержит принятие нового пакета санкций Евросоюза против РФ, если Еврокомиссия (ЕК) не представит реальные предложения, сочетающие обеспечение целей в области климата и нужд автомобилестроения и тяжелой промышленности. Об этом, как сообщает информационное агентство TASR, он заявил по итогам переговоров с находящимся в Словакии главой Евросовета Антониу Коштой.

По словам премьера, Словакия не поддержит принятие нового пакета санкций против РФ также до тех пор, пока ЕК не представит удовлетворяющие республику предложения по стоимости электроэнергии в Европе.

"Сколько еще санкционных пакетов нужно принять, чтобы изменить отношение России к войне? Не помог и ни первый, и ни 18-й [пакет], и 19-й [пакет] точно не поможет, - сказал Фицо. - Как председатель правительства Словакии не буду поддерживать принятие нового пакета [санкций] до тех пор, пока ЕК не предложит на стол реалистические предложения, как привести в соответствие сложные цели [в области сохранения] климата, которые у нас есть, с нуждами производства автомобилей и не только в Словакии, а во всей Европе, а также с нуждами тяжелой промышленности".

Фицо не исключил, что при достижении согласия в ЕС, некоторые цели политики сообщества в сфере предотвращения климатических изменений будут пересмотрены. "Во-вторых, я не буду поддерживать [принятие] никакого дальнейшего пакета [санкций] до тех пор, пока ЕК не предложит реальные предложения по ценам на электроэнергию в Европе", - добавил политик.