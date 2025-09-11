Леван Хабеишвили планировал свергнуть власть

ТБИЛИСИ, 11 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Грузии бывшего председателя основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили, который планировал свергнуть власть 4 октября. Об этом сообщил директор оппозиционного телеканала Formula Михаил Мшвилдадзе.

На опубликованных Мшвилдадзе в соцсети кадрах видно, как Хабеишвили задерживают у подъезда, предположительно, сотрудники Службы госбезопасности (СГБ), после чего помещают в машину и увозят. По информации Мшвилдадзе, задержание Хабеишвили произошло у входа в здание, где располагается телеканал Formula.

Факт задержания Хабеишвили подтвердили в СГБ другому оппозиционному телеканалу - TV Pirveli.

Ранее Хабеишвили неоднократно заявлял, что в день проведения муниципальных выборов в Грузии 4 октября планирует "мирное свержение власти". Он призывал граждан собраться в этот день большим числом в центре Тбилиси, чтобы вынудить власть отступить. При этом он всегда подчеркивал, что революция должна быть мирной.