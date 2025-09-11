МО Польши: Британия и Франция предложили перебросить истребители в республику

Речь идет о Eurofighter и Rafale

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Великобритания и Франция предложили направить в Польшу истребители Eurofighter и Rafale в связи с инцидентом с нарушением польского воздушного пространства некими БПЛА. Об этом заявил в Сейме (нижней палате парламента) глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Свои заявления в плане защиты восточного фланга НАТО французы и британцы подкрепляют самолетами Eurofigher и Rafale", - сказал Косиняк-Камыш, трансляцию его выступления ведет телеканал TVP Info. Министр не уточнил, сколько самолетов будут направлены в Польшу и когда. Кроме того, по его словам, Нидерланды ускоряют отправку в Польшу двух из трех имеющихся в распоряжении королевства батарей Patriot.

В свою очередь Швеция также направит в помощь Варшаве самолеты и средства ПВО, а Чехия отправляет в Польшу три вертолета Ми-17 и 100 военных.

В связи с нарушением польского воздушного пространства беспилотниками неизвестного происхождения НАТО по просьбе Варшавы задействовало статью 4 Североатлантического договора и начало соответствующие консультации. Кроме того, польское руководство - президент, премьер, главы МИД и Минобороны, - провели переговоры с рядом союзников на Западе.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".