По данным агентства, Прага поставила Киеву более 2,1 тыс. единиц техники и миллионы боеприпасов

ПРАГА, 11 сентября. /ТАСС/. Чехия после 24 февраля 2022 года поставила Украине военную помощь на общую сумму 7,7 млрд крон (около $369 млн). Об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на чешское министерство обороны.

Согласно агентству, республика поставила Украине более 2,1 тыс. единиц техники и миллионы боеприпасов. На реализацию предложенной Чехией инициативы закупки за счет демократических государств артиллерийских снарядов для ВСУ в третьих странах было направлено 865 млн крон (примерно $41,5 млн). С начала 2025 года, как проинформировал ранее чешский премьер-министр Петр Фиала, Украина в рамках этой инициативы получила 1,1 млн крупнокалиберных снарядов.

Страна за предоставленную военную помощь Украине получила, как напомнило агентство, компенсацию от государств - союзников по НАТО, включая $325 млн от США на закупку и модернизацию военной техники. Из специализированного фонда Евросоюза было получено свыше 91 млн евро.