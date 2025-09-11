По данным газеты, вице-президент США и активист были близкими друзьями

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от планов поездки в Нью-Йорк для участия в церемонии памяти жертв терактов 11 сентября и отправится в штат Юта, чтобы встретиться с семьей американского правого активиста Чарли Кирка, убитого в ходе выступления в Ореме 10 сентября. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, Вэнс отправится в Юту со своей женой Ушей Вэнс. Как отмечает издание, Кирк был близким другом Вэнса и способствовал его политической карьере, в частности поддержал его предвыборную кампанию в сенат конгресса США, а также позднее познакомил его с семьей президента США Дональда Трампа.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист был сторонником Трампа и, как указало агентство Associated Press, внес значительный вклад в победу последнего на прошедших президентских выборах. Кроме того, он неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине.