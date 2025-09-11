Задержанные в Замаске боевики никак не связаны с вооруженным крылом шиитской организации, говорится в заявлении движения

БЕЙРУТ, 11 сентября. /ТАСС/. Шиитская организация "Хезболлах" стремится к сохранению стабильной ситуации в Сирии и не ведет никакой вооруженной деятельности на ее территории. Об этом говорится в заявлении представителя "Хезболлах", распространенном в X.

В нем опровергаются появившиеся в сирийских СМИ сообщения об аресте на западной окраине Дамаска членов подпольной ячейки "Хезболлах". "Задержанные боевики никак не связаны с нашим вооруженным крылом, - указывается в тексте. - Силы сопротивления не находятся в Сирии, у них нет там военных баз и складов с оружием".

"Хезболлах" подтверждает, что ее позиция по отношению к соседней стране остается неизменной: мы желаем безопасности и стабильности Сирии и ее народу", - подчеркивается в заявлении.

Ранее командующий силами внутренней безопасности в окрестностях Дамаска генерал Ахмед ад-Далати сообщил о задержании членов ячейки "Хезболлах", действовавшей на западе сирийской столицы. Он заявил телеканалу Al Ikhbariya, что боевики якобы прошли подготовку на территории Ливана и планировали "проведение операций, угрожающих безопасности региона". По словам генерала, при обыске были конфискованы реактивные установки, противотанковые комплексы, а также личное оружие и большое количество боеприпасов.