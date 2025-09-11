Дискриминационные меры не имеют ничего общего с теми надуманными угрозами, которые они якобы должны отразить, заявили в пресс-службе дипведомства республики

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Белорусский МИД решительно осудил закрытие воздушного пространства Польшей и Латвией вдоль границы с республикой. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

"Министерство иностранных дел Республики Беларусь решительно осуждает действия властей Польши и Латвии по фактическому закрытию воздушного пространства вдоль границы с Беларусью. Эти дискриминационные меры не имеют ничего общего с теми надуманными угрозами, которые они якобы должны отразить, и выглядят особенно абсурдно на фоне отмены США ранее действовавших санкций в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа", - говорится в сообщении.