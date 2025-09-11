В МИД республики отметили приверженность к мирному диалогу, который является "основой любой демократии"

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции выразило соболезнования в связи с убийством в США правого активиста Чарли Кирка и заявило в этой связи о неприемлемости любой формы политического насилия.

"Франция вновь заявляет о своем категорическом неприятии любой формы политического насилия и приверженности мирному диалогу, который является основой любой демократии", - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.

В 31-летнего Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист был сторонником президента США Дональда Трампа и, как указало агентство Associated Press, внес значительный вклад в победу последнего на прошедших президентских выборах. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.