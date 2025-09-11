ТАШКЕНТ, 11 сентября. /ТАСС/. МИД Узбекистана опроверг информацию афганского издания Kabul Times, которое со ссылкой на правительство талибов сообщило о передаче Афганистану 57 вертолетов. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Узбекистана Ахрор Бурханов.

"Это фейк", - сказал он, отвечая на вопрос издания Kursiv.uz.

Летом 2021 года сообщалось, что в Узбекистан с территории Афганистана без каких-либо разрешений узбекских властей перелетели около 50 единиц авиатехники, в том числе 24 вертолета, на которой бежали от талибов военнослужащие правительственной армии Афганистана.

Впоследствии талибы неоднократно пытались вернуть эту авиатехнику в Афганистан. Однако власти Узбекистана отвечали, что это собственность Соединенных Штатов и она останется в Узбекистане.