ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Ирландия не будет участвовать в конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2026", если до него будет допущен представитель Израиля. Об этом заявил телеканал RTE, который отвечает за организацию национального отбора.

"Позиция RTE заключается в том, что Ирландия не будет участвовать в конкурсе "Евровидение-2026" при участии Израиля, а окончательное решение по поводу участия Ирландии будет принято, как только свое заключение сделает Европейский вещательный союз", - говорится в заявлении телеканала

Генеральный директор RTE Кевин Бакхерст пояснил, что выступление израильского исполнителя на конкурсе "было бы недопустимым с учетом продолжающейся и ужасающей гибели людей в секторе Газа".

Победителем "Евровидения-2025" стал представитель Австрии Йоханнес Питч (JJ). По этой причине конкурс следующего года пройдет на родине победителя. Для этих целей выбрана Вена.

Ранее телеканал Ирландии вместе с аналогичными структурами Испании и Словении начал консультации с Европейским вещательным союзом (ЕВС) по поводу участия Израиля.

Певцы и группы из Ирландии побеждали на "Евровидении" шесть раз - больше, чем исполнители из любой другой страны. Россия по решению ЕВС с 2022 года отстранена от участия в конкурсе. В этом году Россия возродит телевизионный музыкальный конкурс "Интервидение", проводившийся с 1965 по 1977 год по аналогии с "Евровидением". По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, в нем примут участие 25 стран, в настоящее время ведутся переговоры об участии артистов из США и Европы. Конкурс пройдет 20 сентября на площадке "Live Арена" в Москве.