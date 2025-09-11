Al Arabiya сообщила, что похороны посетили члены политбюро движения Усама Хамдан и Хусам Бадран, а также официальный представитель Иззат ар-Ришк

ДОХА, 11 сентября. /ТАСС/. Несколько лидеров палестинского движения ХАМАС приняли участие в прошедшей в Дохе церемонии похорон погибших при израильской атаке. Кадры, запечатлевшие представителей палестинских радикалов, опубликованы телеканалом Al Arabiya.

В частности, на церемонии присутствовали члены политбюро движения Усама Хамдан и Хусам Бадран, а также официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк.

Накануне издание Asharq Al Awsat проинформировало со ссылкой на источники в ХАМАС, что двое членов политбюро движения получили ранения в результате удара Израиля по Дохе, один из них находится в критическом состоянии. Газета отметила, что пострадавшие в настоящий момент проходят лечение "в частной больнице" в Катаре и находятся "под усиленной охраной", их имена пока не раскрываются.