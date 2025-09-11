Рубио заявил Сийярто о важности долгосрочного урегулирования на Украине

Стороны также обсудили "стратегические меры по обеспечению энергетической безопасности"

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио в беседе с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто подчеркнул необходимость поддерживать усилия по долгосрочному урегулированию кризиса на Украине. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

"Госсекретарь Марко Рубио провел сегодня беседу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, чтобы подчеркнуть важность поддержки мирного процесса, направленного на прекращение войны между Россией и Украиной путем достижения долгосрочного урегулирования посредством переговоров", - говорится в документе.

Стороны также обсудили "стратегические меры по обеспечению энергетической безопасности". Другие детали разговора не приводятся.