По словам Ваагна Хачатуряна, в Ереване хотят, чтобы "российские коллеги учитывали самостоятельные решения армянских властей"

ЕРЕВАН, 11 августа. /ТАСС/. Армянский президент Ваагн Хачатурян заявил, что Россия больше не воспринимает Армению как "младшего брата", между странами установились партнерские отношения.

"Сейчас совсем другие отношения с Россией - партнерские. <...> Отношение России к Армении - не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности", - сказал Ваагн Хачатурян в интервью RTVI.

По словам президента, в Ереване хотят, чтобы "российские коллеги учитывали самостоятельные решения армянских властей". Кроме того, политик прокомментировал высказывание вице-премьера России Алексея Оверчука, который заявил, что республике надо выбирать между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом. По словам Хачатуряна, у Армении диверсифицированная экономика.

"Это Оверчуку надо вопрос задавать, что это означает. <...> По крайней мере, сейчас никто нам не говорит, и ничего мы не нарушаем. Те условия, которые с ЕАЭС, - мы работаем по этим условиям. Те условия, которые есть с Евросоюзом в экономическом смысле, - мы работаем. По крайней мере, до сих пор никаких проблем не создавалось", - отметил он.

При этом он заверил, что действия властей Армении полностью укладываются в концепцию по диверсификации экономики страны.

Президент Армении Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает эти действия как начало выхода республики из ЕАЭС. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС. В то же время министр экономики Армении Геворг Папоян утверждал, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС.