Sky: Мандельсон стал послом Британии в США вопреки протестам службы безопасности

МИД ранее попросили прекратить его полномочия из-за связей с Джеффри Эпштейном

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера назначила Питера Мандельсона послом в США, несмотря на возражения службы безопасности. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По информации собеседников телеканала, в канцелярии не сочли высказанные опасения, суть которых не приводится, достаточными для того, чтобы отклонить кандидатуру. Представитель Стармера в ответ на запрос телеканала сообщил, что премьер не занимался отбором кандидатуры посла. При этом информацию о возражении служб безопасности на Даунинг-стрит не опровергли.

11 сентября Стармер попросил МИД прекратить полномочия посла Мандельсона из-за его связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Это было сделано после того, как в СМИ появились новые подробности их отношений. В опубликованных на днях выдержках из альбома, подготовленного к 50-летию Эпштейна, содержатся письма и фото Мандельсона. На них будущий посол появляется в банном халате, а самого Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и впоследствии покончившего с собой, называет "лучшим приятелем".

В одном из опубликованных сообщений Мандельсона Эпштейну будущий дипломат говорит о том, что приговор финансисту ошибочен и должен быть оспорен.

Увольнение произошло накануне государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. Он запланирован на следующую неделю и большую роль в его организации играл Мандельсон.

О Мандельсоне

Мандельсон стал послом Великобритании в США в феврале. Он считается одним из наиболее влиятельных членов правящей Лейбористской партии. Мандельсон был депутатом Палаты общин (нижней палаты) британского парламента с 1992 по 2004 год, в правительстве Тони Блэра занимал должность министра по делам Северной Ирландии (1999-2001). Затем он работал еврокомиссаром по торговле (2004-2008), а в кабинете Гордона Брауна - министром по делам бизнеса и торговли (2008-2010). В 2008 году Мандельсон был введен в Палату лордов.

Дело Эпштейна

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили, в частности, 42-й президент США Билл Клинтон и Трамп. Сторонники действующего хозяина Белого дома ранее неоднократно призывали его опубликовать всю информацию по делу финансиста. Трамп и члены его команды во время избирательной кампании в прошлом году обещали рассекретить соответствующие документы и обеспечить максимальную прозрачность в расследовании.

Как сообщила 23 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц вашингтонской администрации, министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди весной поставила в известность Трампа о том, что его имя фигурирует в документах, связанных с Эпштейном, как и имена "многих других видных фигур". В Белом доме эту публикацию назвали лживой.