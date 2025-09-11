Удар нанесли гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2", заявил представитель повстанцев Яхья Сариа

ДУБАЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар "гиперзвуковой баллистической ракетой" по израильскому военному объекту в пустыне Негев. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели операцию, атаковав израильский военный объект в районе Негев. Удар по оккупированным территориям был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2". Операция успешно достигла своей цели", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.