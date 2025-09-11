Генсек правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо указал, что "народный военно-полицейский союз позволит одержать победу над противником"

КАРАКАС, 11 сентября. /ТАСС/. Венесуэла должна быть готова к защите суверенитета и независимости вооруженным путем в условиях империалистической угрозы. Об этом заявил на открытии съезда правящей Единой социалистической партии Венесуэлы ее генеральный секретарь Диосдадо Кабельо, открытие съезда транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

"Мы должны быть готовы к переходу от мирной революции к вооруженной борьбе в защиту суверенитета и независимости нашей Родины", - заявил Кабельо. Он отметил, что "империализм принял решение о нападении", на Венесуэлу и в этой связи "необходимо совершить переход от мирной к вооруженной революции".

Партийный лидер указал, что "народный военно-полицейский союз позволит одержать победу над противником". Он подчеркнул, что "никто не отнимет права бороться с агрессором за независимость".

Кабельо отверг обвинения Венесуэлы со стороны США в недостаточной борьбе с незаконным оборотом наркотиков и сообщил о готовности к совместным действиям с США в этой сфере.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с торговлей наркотиками. Более того, Вашингтон беспочвенно обвиняет Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас категорически отрицает.

19 августа три эсминца Военно-морских сил США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих. Мадуро расценивает сосредоточение ВМС США у берегов Венесуэлы как самую большую угрозу республике за последние 100 лет.