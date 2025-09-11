Трое из пяти судей Федерального верховного суда страны поддержали обвинительный приговор

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 сентября. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Бразилии признал экс-президента страны Жаира Болсонару виновным в организации заговора с участием военных с целью не допустить прихода к власти действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Это произошло после того, как член суда Кармен Люсия третьей из пяти судей поддержала обвинительный приговор.

"Прокуратура убедительно доказала, что группа [заговорщиков] под руководством Жаира Мессиаса Болсонару, состоящая из ключевых членов его правительства, вооруженных сил и разведывательных органов, разработала и реализовала <...> план нападения на демократические институты с целью подорвать законную передачу власти по итогам выборов 2022 года", - заявила она.

Таким образом, Люсия стала третьим судьей, поддержавшим признание Болсонару виновным в попытке переворота против действующего президента. Ранее решение поддержали судьи Алешандри ди Морайс и Флавиу Дину, после чего судья Луис Фукс отдал свой голос в пользу оправдания экс-лидера республики.

Теперь предстоит голосование последнего члена суда Кристиану Занина, однако вне зависимости от его решения большинство голосов уже подано за признание Болсонару виновным. Это означает, что Верховный суд перейдет к следующему этапу уголовного процесса - определению мер наказания для каждого из виновных в организации заговора.

Болсонару является одним из обвиняемых по делу о заговоре с целью не допустить прихода к власти Лулы да Силвы в январе 2023 года. Экс-лидер отрицает свою вину и называет себя жертвой политического преследования.

До инаугурации Лулы да Силвы попытки переворота совершено не было, однако в январе 2023 года, уже после его вступления в должность, в бразильской столице сторонники Болсонару устроили беспорядки и попытались захватить правительственные здания. По оценке властей, в погромах участвовали около 5 тыс. человек, более 1,4 тыс. были задержаны.