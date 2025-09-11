Белоруссия и РФ обсудили обеспечение безопасности границ Союзного государства

В соответствующем постановлении Пограничного комитета СГ отражены основные тенденции развития обстановки на внешних границах, а также определены задачи пограничным ведомствам в 2026 году

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Белорусские и российские пограничники обсудили вопросы обеспечения безопасности границ Союзного государства. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Республики Беларусь по итогам 63-го заседания коллегии Пограничного комитета Союзного государства.

По данным ведомства, руководители пограничных служб двух стран собрались в Астрахани для обсуждения обстановки на внешних рубежах и сверки часов по основным направлениям сотрудничества.

Члены коллегии обсудили вопросы обеспечения пограничной безопасности на внешней границе и приграничной территории Союзного государства в 2026 году, подписано соответствующее постановление Пограничного комитета. В документе отражены основные тенденции развития обстановки на внешних границах, а также определены задачи пограничным ведомствам в предстоящий период.

Как проинформировали в ГПК, также рассмотрен ход реализации программы "Развитие пограничной безопасности Союзного государства" на период 2023-2027 годов. Стороны утвердили план основных организационных мероприятий служебной деятельности Пограничного комитета Союзного государства на будущий год.

По завершении заседания руководители делегаций и члены коллегии возложили венки и цветы к памятному обелиску "Пограничникам - защитникам рубежей Отечества".