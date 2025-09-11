Dennikn: в Братиславе прошел антиправительственный митинг

В нем участвовало более 5 тыс. активистов, сообщил портал

БРАТИСЛАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Антиправительственный митинг с участием более 5 тыс. активистов состоялся в Братиславе. Об этом сообщил новостной портал Dennikn.

Митинг, прошедший на центральной площади словацкой столицы - площади Словацкого национального восстания, организовали, согласно порталу, депутат парламента республики от оппозиционной либеральной партии "Свобода и солидарность" Алоиз Хлина и гражданский активист Никита Словак. Звучали призывы к поддержке Украины, отставке действующего правительства Словакии и пересмотру его политического курса.

Акция была поддержана либеральными партиями парламентской оппозиции Словакии. Полиция не зафиксировала нарушений правопорядка.