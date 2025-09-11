Владимир Зеленский и спецпосланник президента США по Украине также затронули тему совместного производства дронов и оружия

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский в ходе встречи со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом затронул тему поставок Киеву систем ПВО и совместного производства беспилотников и оружия.

В частности, стороны обсудили закупку американского оружия для Украины в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). "Сегодня в Киеве спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог. <…> Говорили о разных векторах сотрудничества. <…> Это отдельные проекты в рамках инициативы PURL на финансирование производства и закупку "пэтриотов", сильные двусторонние соглашения по совместному производству дронов и оружия, которые мы предложили Америке. Рассчитываем на положительную реакцию США", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

После Зеленский в разговоре с Келлогом затронул формат трехсторонней встречи на уровне лидеров США, РФ и Украины, который, по его мнению, "несомненно, наиболее эффективен". В завершение он написал, что также обсудил с Келлогом "координацию между Украиной и Америкой и работу в рамках коалиции желающих".

Ранее же Зеленский заявил, что рассчитывает в ближайшие дни созвониться с президентом США Дональдом Трампом, а также организовать новую встречу "коалиции желающих" с американской стороной.