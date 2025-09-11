В столице действуют усиленные меры безопасности после убийства в штате Юта американского политического активиста Чарли Кирка

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Кинологи проводят проверку в здании в американской столице, где находится штаб-квартира Национального комитета Демократической партии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сотрудники полиции со служебными собаками зашли в здание.

Как информировал ранее портал Axios, проверка проводится "в целях предосторожности", несмотря на то, что полицейские признали угрозу недостоверной.

В Вашингтоне сейчас действуют усиленные меры безопасности после убийства в штате Юта американского политического активиста Чарли Кирка.

В 31-летнего Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа и, согласно оценке агентства Associated Press, внес значительный вклад в победу последнего на прошедших президентских выборах. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине. Власти продолжают поиски стрелявшего.