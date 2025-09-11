Польша получила крупную партию танков Abrams

Поставка стала одной из крупнейших морских партий грузов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Очередная партия из 38 американских танков M1A2 Abrams прибыла в Польшу. Об этом сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы получили одну из крупнейших морских партий грузов, включающую 38 танков M1A2 Abrams и 14 машин технического обеспечения. В скором времени новая техника поступит в наши подразделения", - написал Косиняк-Камыш в X.

В 2022 году Польша подписала соглашение с США о поставке 250 модернизированных танков M1A2 Abrams в 2025-2026 годах.