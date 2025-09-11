Об этом заявил журналистам шеф полиции Капитолия Майкл Салливан

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Кинологи пока не обнаружили взрывчатых веществ на территории штаб-квартиры Демократической партии США в Вашингтоне. Об этом заявил журналистам шеф полиции Капитолия Майкл Салливан, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Около полудня мы получили информацию о потенциальном минировании Национального комитета Демократической партии. Мы немедленно оцепили окрестности здания", - сказал он. "В настоящее время мы проверяем внутренние помещения. Пока мы ничего не обнаружили", - добавил шеф полиции.

Он указал, что ведомство часто получает сведения об угрозах взрыва, но относится к ним буднично - информация проверяется, но какие-либо пресс-конференции в каждом таком случае не проводятся. "Но сегодня другая ситуация. После тех событий, которые произошли вчера (убийство консервативного политика Чарли Кирка - прим. ТАСС), и мы говорим о годовщине [терактов] 11 сентября [2001 года]. Полагаю, по этой причине вы видите меня сегодня здесь, разговаривающего с вами сегодня", - добавил Салливан.

Он также подтвердил, что со вчерашнего дня полиция Капитолия находится в режиме повышенной готовности. Как смог убедиться корреспондент ТАСС, полиция перекрыла прилегающие к штаб-квартире Демократической партии США улицы. Возле нее также ожидают дальнейших указаний несколько пожарных машин.

Как информировал ранее портал Axios, проверка проводится "в целях предосторожности", хотя полицейские признали угрозу недостоверной.

В Вашингтоне сейчас действуют усиленные меры безопасности после убийства в штате Юта американского консервативного политика Чарли Кирка. В 31-летнего активиста стреляли в среду во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Кирк, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа и, согласно оценке агентства Associated Press, внес значительный вклад в победу последнего на прошедших президентских выборах. Кроме того, он неоднократно выступал против американской военной помощи Украине. Власти продолжают поиски стрелявшего.